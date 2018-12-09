Fantastic Beasts يحقق 399 مليون دولار فى شباك تذاكر الأسواق الأجنبية

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - حقق الجزء الثانى من سلسلة أفلام Fantastic Beasts إيرادات وصلت إلى 399 مليون دولار وذلك بشباك تذاكر السوق الأجنبية خارج الولايات المتحدة.

ويأتى الجزء الثانى من السلسلة باسم Fantastic Beasts : The Crimes of Grindelwald، وهو من بطولة إيدى ريدمين، وكاثرين ووترستون، ودان فوجلر، وأليسون سودول، وعزرا ميلر، وجود لو، وجونى ديب، ومن إخراج ديفيد ييتس، ومن تأليف J.K. Rowling مؤلفة سلسلة الأفلام المفضلة لدى الجميع Harry Potter.

وهو الجزء الثانى من سلسلة Fantastic Beasts للمؤلفة J.K. Rowling وتدور قصته حول العالم السحرى الذى يضم مغامرات فى الكثير من المجالات والتى يقوم بها نيوت سكاماندر.