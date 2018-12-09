رانيا يوسف توجه رسالة إلى أشرف زكى بعد أزمة فستانها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - وجهت الفنانة رانيا يوسف، الشكر إلى نقابة الممثلين برئاسة الفنان أشرف زكى، لمساندتها فى أزمتها الأخيرة، بسبب فستانها الذى ارتدته فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى وأثار جدلاً واسعاً فى جميع الأوساط. وكتبت رانيا يوسف عبر حسابها الشخصى بموقع "انستجرام": "كل الشكر لنقابة الممثلين التى ساندتنى فى أزمتى الأخيرة، ونقيب الممثلين أشرف زكى أيضاً أشكر المحامى الكبير شعبان سعيد، وهو محامى النقابة والذى كلفه أشرف زكى بحضور التحقيقات التى أجريت فى مكتب النائب العام". وتعيش رانيا يوسف حاليًا حالة من السعادة الكبيرة بسبب النجاح المميز الذى يحققه مسلسلها "كأنه إمبارح" ويحظى بمشاهدة جيدة، ويشارك فى بطولة العمل إلى جانب رانيا يوسف، أحمد وفيق، وفاء صادق، أحمد خليل، محسن منصور، إسلام جمال، محمد الشرنوبى، محمد سليمان، هدى المفتى، ومجموعة من الشباب وتأليف ورشة تحت إشراف مريم نعوم وإخراج حاتم على وأكرم فريد.

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