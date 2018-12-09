تعرفي على أول عربى يشارك بحفل "أعياد الميلاد السنوى" بالفاتيكان

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يشارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي – سفير النوايا الحسنة - كأول فنان عربي، في حفل أعياد الميلاد الخيري السنوي Concerto di Natale النسخة الـ 26 في "الفاتيكان"، وذلك في قاعة Paul VI Audience Hall مساء يوم 15 ديسمبر 2018، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء العالميين.

وقال حسين الجسمى فى تصريحات صحفية: "يسعدني المساهمة دائماً في الأعمال الخيرية من أجل زرع وتوفير بيئة هدفها الحياة الكريمة والاحترام والمساواه والسلام بين الأديان والشعوب، وهي القيم التي تربينا عليها نحن أبناء الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في دولة الإمارات العربية المتحدة، الحاضنة لقيم التسامح والاعتدال وتقبل الآخرين، حتى أصبحنا نلقب بين الشعوب بأبناء زايد الخير".

ومن المقرر أن يتم تخصيص ريع الحفل السنوي Concerto di Natale في "الفاتيكان" هذا العام لأزمة اللاجئين في مدينة "أربيل" بالعراق و"أوغندا"، بهدف تعزيز معيشتهم، مع التركيز على الأطفال والشباب من خلال توفير التعليم والتدريب المهني والأنشطة العملية التي تساهم في تعزيز عملية الدخل، والتي تعد من العوامل الرئيسية المحددة لمستقبل الأطفال اللاجئين ومستويات معيشتهم، وذلك من خلال المؤسسة الخيرية Scholas Occurrentes التي أسسها "البابا فرنسيس" و The Missioni Don Bosco والتي تساهم في عمليات إنسانية خيرية متعددة في العالم.

وتأتي مشاركة الجسمي في الحفل برفقة الفرقة "الاوركسترا الكبرى" Grand orchestra conducted تحت إدارة المايسترو العالمي "ريناتو سيريو" Maestro Renato Serio وسيتم تسجيل الحفل وعرضه ليلة "الكريسماس" من خلال القناة الإيطالية الخامسةCanale 5 وعبر قنوات Mediaset في جميع أنحاء العالم.