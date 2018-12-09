هل تسببت سيلينا جوميز فى توتر زواج بيبر وهايلى بالديون؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - لم تتسبب النجمة العالمية سيلينا جوميز فى توتر زواج صديقها السابق المغنى جاستين بيبر والسوبر موديل هايلى بالدوين مثلما نشرت عدد من المواقع هذه الشائعة التى وصفها موقع "جوسيب كوب" بأنها شائعة سخيفة .

وبدأت الشائعة بنشر موقع " ok " تقرير يؤكد على أن بعد أقل من ثلاثة أشهر من زواج بيبر وهايلى فى محكمة نيويورك، يزعم مصدر أن زواجهما "فى خطر"، حيث أكد المصدر أن هايلى لا تستطيع تحمل فكرة أن سيلينا مازالت متمسكة بجاستين، إضافة إلى رؤية جاستين ينهار فى كل مرة يحدث فيها شيء ما لصديقته السابق " سيلينا " وهو ما يدمر إيمان هايلى فى زواجهما".

وما ينفى الشائعة تماما هو استقرار حياة هايلى بالدوين وجاستين بيبر وظهورهما المتكرر معا، كذلك صور تبادلهما القبلات خلال الاحتفال بـ " Thanksgiving "، كذلك حرصهما على نشر الصور التى تجمعهما معا .