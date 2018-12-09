شكرا لقرائتكم خبر عن فستان رانيا يوسف ينقلها للعالمية.. الاهتمام الأجنبى بها يرشحها لفيلم هوليودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت الفنانة رانيا يوسف من أزمتها الكبيرة التى حدثت لها مؤخرًا منذ ظهورها فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الـ40 مرتديه فستانها الشهير الذى أثار جدلًا واسعًا عبر جميع الأوساط، رغم تصاعد الأزمة من ناحية الانتقادات على السوشيال ميديا والدعوات القضائية التى أقيمت ضدها بتهمة التحريض على الفسق وأيضًا الشتائم التى طالتها إلا أن الأمور هدأت بمجرد ظهور رانيا فى البرامج وإعلانها اعتذارها عن ارتدائها الفستان.

رانيا يوسف

ورغم الحالة النفسية السيئة التى عانت منها رانيا على مدار أسبوع كامل بسبب أزمة الفستان إلا أنها خرجت من هذه الأزمة مستفيدة فى معظم الجوانب التى كان بها أشياء إيجابية لها كفنانه أولها تناول المواقع العالمية الشهيرة مثل "ديلى ميل" و"نيويورك بوست" وغيرها، لأزمة فستان رانيا التى أصبحت معروفة هناك، وذلك لم يكن ليحدث بتقديم رانيا عمل فنى مميز أو غير ذلك، إضافة إلى تصدرها "الترند" على مدار أسبوع كامل.



الفنانة رانيا يوسف

إلا أن الأمر الأكثر إيجابية والمكسب الأكبر لرانيا يوسف من أزمة الفستان هو وصولها للعالمية ليس فقط بتناول المواقع الأجنبية أخبارها وصورها، ولكن بتلقيها عرضًا للمشاركة فى فيلم أجنبى حسبما أعلنت عبر حسابها بموقع إنستجرام ومداخلتها بأحد البرامج، دون الكشف عن تفاصيل هذا الفيلم، لتصل رانيا إلى مكانه لم تكن تتطلع للاقتراب منها أو حتى تسعى إليها ليصدق المثل الذى يقوم "مصائب قوم عند قوم فوائده".



موقع الديلى ميلى يتناول ازمة رانيا يوسف

وتعيش رانيا يوسف حاليًا حالة من السعادة الكبيرة بسبب النجاح المميز الذى يحققه مسلسلها "كأنه امبارح" ويحظى بمشاهدة جيدة، ويشارك فى بطولة العمل إلى جانب رانيا يوسف، أحمد وفيق، وفاء صادق، أحمد خليل، محسن منصور، إسلام جمال، محمد الشرنوبى، محمد سليمان، هدى المفتى، ومجموعة من الشباب وتأليف ورشة تحت إشراف مريم نعوم وإخراج حاتم على وأكرم فريد.



رانيا يوسف فى كانه امبارح

وفى سياق أخرى تكثف رانيا نشاطها السينمائى حالياً ببطولتها 3 أفلام دفعة واحدة حيث انتهت من الأول بعنوان "أسوار"، أما الثانى "دماغ شيطان" تأليف عمرو الدالى، وإخراج كريم إسماعيل وبطولة باسم سمرة، ورانيا يوسف، وسلوى خطاب ونادية خيرى وعمرو عابد فيتبقى لها أيام معدودة وتنتهى منه، والثالث "عش الدبابير" تأليف حمدى يوسف وإخراج عادل الأعصر ويشارك فى بطولته مجدى كامل وسارة سلامة وأحمد سلامة ونور فخرى.



الفنانة رانيا يوسف