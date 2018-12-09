شكرا لقرائتكم خبر عن استفتاء الديلى ميل يفضل عائلة كارداشيان 2008 عن 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى موقع الديلى ميل استفتاء مؤخرًا بخصوص عائلة كارداشيان بعد 10 سنوات من شهرتهم من خلال مسلسل تليفزيون الواقع الذى بدأ نهاية 2007 ثم ذاعت شهرتهم خلال العام التالى منذ 10 سنوات تحديدًا.

الاستفتاء تم إجراءه بطرح تساؤل حول إذا ما كانت العائلة الشهيرة أفضل حاليًا أم فى 2008، ورغم حجم الشهرة التى وصلت له العائلة التى يعد بناتها من أثرياء العالم حاليًا إلا أن نتيجة الإستفتاء جاءت مفاجأة لكثيرين حيث رأى أكثر من 60% أنهم كانوا أفضل فى السابق عام 2008 عما وصلوا إليه الآن.

جدير بالذكر أن العائلة الشهيرة مرت هذا العام بأحداث فاصلة لها حيث تعرضت كلوى إلى خيانة صديقها أثناء ولادتها، كما انفصلت كورتنى عن صديقها هى الأخرى، بينما كان أسعد حدث بالنسبة لتلك العائلة هو ما مر بـ كايلى جينر التى احتفت بها فوربس لاقترابها من أن تكون أصغر مليارديرة فى العالم.



