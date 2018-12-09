نيشان يكافح التنمر بهذه الطريقة.."أنا هيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الإعلامي اللبناني نيشان، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بالمذيعة اللبنانية ديما، يتحدث خلال الحلقة عن ظاهرة التنمر.
وعلق نيشان قائلًا: "التنمر سلوك عدواني يمكن أن يكون جسديا، لفظيا، عاطفيا أو افتراضيا، أي عندما يتعرض أي شخص للتهديد والإذلال والتهكم اللفظي والاعتداء المعنوي والإحراج والهزء المتكرر والمتعمد من متنمر".
وتابع: "أناقش ظاهر التنمر وتداعياتها وتأثيرها في الحلقة المقبلة من برنامج أنا هيك مع الإعلامية ديما صادق، كما أتطرق للبلطجة الإلكترونية".
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