محمد إمام ينشر فيديو خطف ياسمين صبري في "ليلة هنا وسرور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد: نشر الفنان محمد عادل إمام فيديو عبر حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي من فيلم "ليلة هنا وسرور". ويتضمن المقطع مشهد خطف الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويقوم هو بمطاردة من قاموا بخطفها، في محاولة لتخليصها منهم. فيلم "ليلة هنا وسرور" ﺗﺄﻟيف كريم يوسف، ومصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وإخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، وياسمين صبري، وفاروق الفيشاوي، ومحمد أنور، وكرم جابر، ومحمد ثروت، وعماد رشاد، وأحمد صلاح السعدني، ورحاب الجمل، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، ومحمد عبد الرحمن، وطاهر أبو ليلة، وأحمد فهمي، ومحمد أبو النجا، والطفلة ريم عبدالقادر، ومصطفى خاطر

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