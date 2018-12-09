كيت ميدلتون تثير غيظ ميغان ماركل بتاج الأميرة ديانا!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 ربيع الأول 1440 05:21 مساءً - اثارت دوقة كامبريدج، وزوجة الأمير ويليام، ولي العهد البريطاني كيت ميدلتون غيظ، زوجة الأمير هاري، ميغان ماركل، دوقة ساسكس خلال حفل بقصر باكينغهام، حضره ألف ضيف، حيث ظهرت مرتدية تاج الأميرة الراحلة ديانا فوق رأسها.

وأحيت الدوقة، كيت 36 عاما، ذكرى ديانا، التي ارتدت هذا التاج في حفل مشابه، حيث كان هدية زواجها من الأمير تشارلز، في عام 1981.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، دخلت في خلاف حول هذا التاج، الذي كانت سترتديه في عرسها، خلال مايو الماضي. تاج الاميرة ديانا



وكانت الممثلة الأمريكية السابقة، أرتدت في بادئ الأمر، التاج المرصع بالزمرد، لكن قيل لها إنه لن يكون من الممكن أن ترتديه في حفل زفافها، وهو ما أثار غضب الأمير هاري، وقال لأحد الموظفين: “ما تريده ميغان تحصل عليه”، لكن لم توافق الملكة، وحذرت حفيدها حينها من استخدام التاج.

يشار الى أن التاج الملكي، المصنوع من الألماس والمرصع بالزمرد، الذي اشتهرت “ديانا” بارتدائه، صنع في بداية الأمر عام 1914، وتم منحه الأمير تشارلز إلى ديانا في 1981، كهدية زواج.

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