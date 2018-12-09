فيديو وصور: توأم كلوني في أول ظهور رسمي لهما ، هل يشبهان والدهما؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 ربيع الأول 1440 05:21 مساءً - في أول ظهور لتوأم المحامية أمل علم الدين Amal Clooney زوجة النجم العالمي جورج كلوني George Clooney منذ أيار الماضي ، استطاعت كاميرات البابارازي التقاط صور واضحة للصغيرين كشفت عن ملامحهما بشكل واضح.



وظهرت المحامية اللبنانية الأصل وهي تخرج من فندق الفورسيزنز في نيويورك تحمل طفليها التوأم ألكسندر وإيلا.



و كشفت اللقطات عن ملامح الصغيرين بشكل واضح لأول مرة، حيث في أغلب الأوقات كانت الصور التي يتم التقاطها لتوأم أمل وجورج كلوني لا تكشف عن شكلهما بوضوح نظراً لمسافة التقاط الصور .

جورج كلوني يقدّم نفسه: أنا زوج أمل كلوني | مجلة الخليج 365



وظهر التوأم في كامل أناقتهما رغم أنهما لا يتجاوز عمرهما العام، وهما يرتديان الجينز وأحذية رياضية ماركة Adidas بيضاء اللون، وارتدت إيلا شالاً أبيض وقبعة من الصوف بينما ارتدى ألكسندر سترة سوداء.



وبدت ملامح ألكسندر الغاضبة وهو ينظر مباشرة نحو الكاميرا وظهرت لعبة تيدي بير الشهيرة بيده وبيد أخته إيلا التي كانت تحمل حقيبة باللون البني والوردي.

ما حقيقة طلاق النجم جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين؟ | مجلة الخليج 365



وأبقى الممثل الشهير إلى حد كبير التوأم بعيدين عن الأضواء العامة منذ ولادتهم في يونيو / حزيران 2017.



وكانت سبق لأمل أن صرحت في مقابلة صحفية أن ولديها نطقا بكلماتهما الأولى وقال : "لقد كان لدينا بعض" ماماس "و" داداس "،"كان جورج حريصًا جدًا على التأكد من أن كلمة" ماما "كانت الكلمة الأولى."