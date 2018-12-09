إنطلاق "عيار ناري" في دور السينما السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 ربيع الأول 1440 05:21 مساءً - انطلق فيلم عيار ناري للمخرج كريم الشناوي والمؤلف هيثم دبور في دور العرض السعودية الخميس 6 ديسمبر الجاري وذلك فيما يستمر عرضه في 5 دول خليجية وهي الإمارات وقطر وعمان والكويت والبحرين، بجانب دور العرض المصرية للأسبوع العاشر على التوالي، حيث بلغت إيراداته 7 مليون جنيه مصري.



كان الفيلم قد حقق نجاحاً كبيراً في دور العرض منذ انطلاقه في 3 أكتوبر وحظيّ بإشادات نقدية واستقبال جماهيري مميز، وحصل على عرض عالمي أول كامل العدد بـمهرجان الجونة السينمائي وفي ختام مهرجان مالمو للسينما العربية، كما عُرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن قسم بانوراما الفيلم المصري.



الفيلم من إنتاج شركة iProductions وفيلم كلينك منتج مشارك، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي وروبي ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول وأسماءأبو اليزيد وضيوف الشرف أحمد مالك وهنا شيحة وأحمد كمال وصفاء الطوخي وسامي مغاوري ومحمد رضوان



دور العرض التي ينطلق فيها الفيلم بالسعودية هي صالة إي إم سي الرياض وسينما فوكس بالرياض بارك.





الإعلان الرسمي للفيلم



