شاهد.. محمد جمعة يحتفل بعيد ميلاده علي طريقه عم ضياء

كتب - أحمد أيوب:

احتفل الفنان محمد جمعة بعيد ميلاده على طريقته الخاصة، حيث نشر صورة طريفة عبر خاصية الـ "ستوري"، من المشهد الذي ساهم في شهرته بمسلسل "الوصية" والذي قال فيه "كله رايح"، وكتب عليها: "النهاردة

عيد ميلادي.. يا ترى فاضل كام سنة".

وقد قدم جمعة الشهير بشخصية "عم ضياء" الكئيب أدوارا عديدة طوال مشواره الفني، حيث شارك في أعمال درامية هامة

مثل "هذا المساء"، "أبو عمر المصري"، "ضد مجهول".

كما اشتهر بمشهد التحرش في مسلسل "هذا المساء" والذي يقول عنه إنه استعان بمتحرش حقيقي محكوم عليه بالسجن.

وأيضا شارك جمعة في أعمال سينمائية مثل "أخلاق العبيد"، "حفلة منتصف الليل"، "عن العشق والهوى"، "عمارة يعقوبيان"، "حفلة منتصف الليل".