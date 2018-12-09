احتفل الفنان محمد جمعة بعيد ميلاده على طريقته الخاصة، حيث نشر صورة طريفة عبر خاصية الـ "ستوري"، من المشهد الذي ساهم في شهرته بمسلسل "الوصية" والذي قال فيه "كله رايح"، وكتب عليها: "النهاردةعيد ميلادي.. يا ترى فاضل كام سنة".
وقد قدم جمعة الشهير بشخصية "عم ضياء" الكئيب أدوارا عديدة طوال مشواره الفني، حيث شارك في أعمال درامية هامة
كما اشتهر بمشهد التحرش في مسلسل "هذا المساء" والذي يقول عنه إنه استعان بمتحرش حقيقي محكوم عليه بالسجن.
وأيضا شارك جمعة في أعمال سينمائية مثل "أخلاق العبيد"، "حفلة منتصف الليل"، "عن العشق والهوى"، "عمارة يعقوبيان"، "حفلة منتصف الليل".
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد جمعة يحتفل بعيد ميلاده علي طريقه عم ضياء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .