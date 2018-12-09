- 1/2
- 2/2
أصالةكتب - أحمد أيوب:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمطربة السورية أصالة، وهي تعلق على أزمة فستان الفنانة المصرية رانيا يوسف، بطريقة غير مباشرة، وذلك خلال حفلها بمسرحالماركيي في التجمع الخامس يوم الجمعة الماضية.
وظهرت أصالة، خلال مقطع فيديو وهى تداعب جمهورها، وتسأل إن كان
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أصالة تسخر من فستان رانيا يوسف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .