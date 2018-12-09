بالفيديو.. أصالة تسخر من فستان رانيا يوسف

أصالة

كتب - أحمد أيوب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمطربة السورية أصالة، وهي تعلق على أزمة فستان الفنانة المصرية رانيا يوسف، بطريقة غير مباشرة، وذلك خلال حفلها بمسرح

الماركيي في التجمع الخامس يوم الجمعة الماضية.

وظهرت أصالة، خلال مقطع فيديو وهى تداعب جمهورها، وتسأل إن كان

فستانها شفافًا أم لا، مؤكدة إنها أصبحت تخاف بعدما حدث، وأنها ترتدي 6 طبقات من البطانة.