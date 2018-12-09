أحمد كامل "تريند"جوجل بعد طرح "مبقتش أخاف"

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أحمد كاملكتب - أحمد أيوب:
سجل المطرب أحمد كامل، اليوم الأحد "تريند" الأكثر بحثًا عبر محرك البحث "جوجل" بعد طرح كليب أغنيته الجديدة "مبقتش أخاف"، وذلك عبر قناته الشخصية بموقع "يوتيوب"،وتخطي الفيديو الـ 416,415 مشاهدة بعد طرحه بساعات قليلة، وهي من كلمات وألحان أحمد كامل، وتوزيع إسلام شيتوس، والكليب
يذكر أن أحمد كامل مطرب شاب، بدأ بغناء الراب، ثم انتقل إلى الأغنية التقليدية، وقدم العديد من الأغاني ذات الطابع الشبابي، أبرزها "كان في طفل"، "يا ليل"، "مجاذيب"، "خايف من بكرة".
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