تعرف على مكان وموعد حفل عمرو دياب في رأس السنة

عمرو دياب

كتب - أحمد أيوب:

يحي الهضبةعمرو دياب، حفلا غنائيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك في اطار الاحتفال برأس السنة .

حيث كشف الهضبة، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور

والفيديوهات"إنستجرام"، موعد ومكان الحفل، والمقرر أن يقام في ممشى الوجهة البحرية في جزيرة المارية في أبو ظبي،وذلك في تمام الساعة 7 مساء من يوم الاثنين الموافق 31 ديسمبر الجاري.

ومن ناحية أخرى، أحيا عمرو دياب حفلا غنائيا بكايرو فيستفال مول مساء الجمعة 30 نوفمبر، بحضور عدد كبير من جمهوره.