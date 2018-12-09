تعرف على مكان وموعد حفل عمرو دياب في رأس السنة

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عمرو ديابكتب - أحمد أيوب:
يحي الهضبةعمرو دياب، حفلا غنائيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك في اطار الاحتفال برأس السنة .
حيث كشف الهضبة، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات"إنستجرام"، موعد ومكان الحفل، والمقرر أن يقام في ممشى الوجهة البحرية في جزيرة المارية في أبو ظبي،
ومن ناحية أخرى، أحيا عمرو دياب حفلا غنائيا بكايرو فيستفال مول مساء الجمعة 30 نوفمبر، بحضور عدد كبير من جمهوره.
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