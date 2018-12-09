حنان ماضي تحيي حفل رأس السنة بدار الأوبرا

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حنان ماضيكتبت-مي صادق:
تستعد المطربة حنان ماضي لإحياء حفل رأس السنة في دار الأوبرا المصرية، يوم 28 ديسمبر الجارى، ومن المقرر أن تشدو "ماضي" بباقة متنوعة من أجملأغانيها، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، منها: "شدى الضفاير، وشباك قديم، وباحلم وافتح عنيا، وليلة عشق، وعدى الهوا،
يذكر أن الجهة المنظمة حددت للحفل أسعار التذاكر تحت فئة موحدة، حيث بلغت قيمة التذكرة 100 جنيه مصري.
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