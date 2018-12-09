حنان ماضي تحيي حفل رأس السنة بدار الأوبرا

حنان ماضي

كتبت-مي صادق:

تستعد المطربة حنان ماضي لإحياء حفل رأس السنة في دار الأوبرا المصرية، يوم 28 ديسمبر الجارى، ومن المقرر أن تشدو "ماضي" بباقة متنوعة من أجمل

أغانيها، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، منها: "شدى الضفاير، وشباك قديم، وباحلم وافتح عنيا، وليلة عشق، وعدى الهوا،ويا ليل يا عين، وإمتى الكلام يبتدى، وعصفور في ليلة مطر، وغناك يا بحر، والبنت اللي سهرانة".

يذكر أن الجهة المنظمة حددت للحفل أسعار التذاكر تحت فئة موحدة، حيث بلغت قيمة التذكرة 100 جنيه مصري.