شاهد.. مصطفي خاطر يوجه رسالة لـ حلا شيحة بعد حضورها عرض في "مسرح مصر"

مصطفي خاطركتب - أحمد أيوب:
وجه نجم فريق "مسرح مصر" الفنان مصطفي خاطر، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، رسالة للفنانة حلال شيحة بعد حضورها عرض من عروض فرقة "مسرح مصر" أمس،حيث نشر "خاطر" صورة له جمعته بحلا شيحة وصديقه الفنان حمدي الميرغني وعلق عليها قائلًا:" أنا كان نفسي أشوفك من زمان
يُذكر أن الفنانة حلا شيحة اعتزلت العمل الفني عام 2006 بعد بطولة فيلم "كامل الأوصاف"، وارتدت الحجاب ثم النقاب وأعلنت مؤخرًا عودتها للتمثيل مرة أخرى.
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