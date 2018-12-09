شاهد.. مصطفي خاطر يوجه رسالة لـ حلا شيحة بعد حضورها عرض في "مسرح مصر"

كتب - أحمد أيوب:

وجه نجم فريق "مسرح مصر" الفنان مصطفي خاطر، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، رسالة للفنانة حلال شيحة بعد حضورها عرض من عروض فرقة "مسرح مصر" أمس،

حيث نشر "خاطر" صورة له جمعته بحلا شيحة وصديقه الفنان حمدي الميرغني وعلق عليها قائلًا:" أنا كان نفسي أشوفك من زمانلأني بحبك وطبعا أكيد مش بتكلم علي حمدي أنت إزاي عسولة كده بجد".

يُذكر أن الفنانة حلا شيحة اعتزلت العمل الفني عام 2006 بعد بطولة فيلم "كامل الأوصاف"، وارتدت الحجاب ثم النقاب وأعلنت مؤخرًا عودتها للتمثيل مرة أخرى.