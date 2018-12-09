محمد عساف يحيى ثلاث حفلات خيرية

محمد عسافكتبت-مي صادق:
تعاقد المطرب الفلسطيني محمد عساف على إحياء ثلاث حفلات خيرية يوجه عائدها إلى مرضى السرطان، وذلك في جولة غنائية بكندا، ومن المقرر أن يقيم عساف 3 حفلات على مدار3 أيام متتالية بمدينة مسيساجا يوم ٣٠ ديسمبر، وفي مدينة أدمونت يوم ٣١، وفي سوراى أول أيام يناير من 2019.
يشار إلى أن "عساف"، حقق نجاحًا كبيرًا، بأغنيته الخليجية "مكانك خالي" التي اقتربت من الـ29 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث حققت 29,122 مليون مشاهدة، بعد طرحها في منتصف سبتمبر الماضي عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
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