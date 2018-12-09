أمينة لـ زوجها: "بحبك ومكتوب علي جبيني من وأنا في المهد"

أمينه

كتبت - إيمان العوضي

نشرت الفنانة أمينة صورة لها برفقة زوجها موجه له رسالة مليئة بالمشاعر الجميلة والصادقة، وذلك خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت علي الصورة قائلة: "ربنا يخليك لينا شهادتي فيك مجروحه بس حبيت ولو لمرة

واحدة بس أعبر فيها عن مدي احترامي وحبي ليك ..انت مثال للراجل اللي بجد السند والظهر اللي بيؤمن بزوجته ..أنا الوحيدة اللي فاهمة وعارفة أنت شايفني إزاي وقد إيه".

وتابعت: "الحمد لله أن ربنا رزقني بيك يا أطيب وأحن وأجدع أب لولادي ..بحبك من زمان قوي من ساعة ما كنت أنا في المهد وربنا كتب اسمك على جبيني ..ربنا يبعد كل حاجة وحشة عننا قادر يا كريم ..زوجي ..أولادي ..أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق .. الله خير حافظ".

