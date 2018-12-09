بالصور ..السبب الحقيقي وراء استعانه أمير كرارة بالممثلين الأجانب في أعمالة

أمير كراره وسكوت أدكنز

كتبت - إيمان العوضي

عُرف الفنان أمير كرارة بإستعانته بالعديد من الممثلين المشاهير الأجانب في أعماله الفنيه كنوع من إضفاء جو خاص علي العمل و إدخال دماء جديده للفن المصري بشكل عام، حيث أن هؤلاء الفنانين دائما ما يكون لهم مكانه خاصه في قلوب الجمهور المصري وتحقق أعمالهم مشاهدات كبيرة داخل مصر.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيهم الفنانين الأجانب الذين شاركوا كرارة في أعماله الفنيه.

استعان الفنان أمير كرارة ب الممثل الأمريكي سكوت ادكنزالشهير ب "بويكا"، ليشاركه في

فيلمه "حرب كرموز"، وقد لاقت مشاركته ترحيب كبير من الجمهور المصري وانتشرت صوره من الفيلم عبر مواقع السوشيال ميديا، كما أبدي بويكا سعادته بالعمل، وباحتفاء الجمهور المصري به، كما قال أنه تلقي العديد من التهاني من أصدقائه بعد إعلان خبر مشاركته وحاز الفيلم علي إعجابهم.





وأعلن كرارة أيضا مؤخرًا عن مشاركه الممثل التركي خالد أرغنش الشهير ب "السلطان سليمان"، بفيلمه

الجديد "كازابلانكا"، وقد نشر كرارة، أمس صورة له برفقته وأعلن عن سعادته بالعمل معه قائلًا انهم سيغزوا العالم.

ويبدو أن خالد ارغنش، ليس الممثل التركي الوحيد الذي تعاون معه أمير، فقد أستعان عام 2013 بالممثلة التركية سونجول أودين الشهيرة ب "نور"، في مسلسله "تحت الأرض"، وكانت تقوم في الفيلم بدور زوجه إحدي رجال عصابات المافيا ويتعرف عليها ضابط مصري الذي يقوم بدوره أمير كراره، وتقع في حبه لكن يعلم زوجها بالأمر فيرسل قاتل مأجور لقتل الضابط لكنه يفشل و في النهاية يقع في أيدي رجال الأمن في أثناء قيامه بعملية إرهابية جديدة.





