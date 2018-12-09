يسرا اللوزي بدأت مشوارها الفني من على المسرح تزوّجت بعمر صغير.. وعانت بسبب مرض إبنتها

ميرنا وليد - بيروت - ​يسرا اللوزي​ ممثلة مصرية جذبت الأنظار إليها من خلال جمالها ونعومتها، الأمر الذي ساعدها إضافةً إلى أدائها التمثيلي المميّز في أن تحتل مكانة لافتة، في السينما المصرية.

رغم أن حياتها الخاصة بعيد نوعاً ما عن الإعلام، إلا أن مرض طفلتها بعد إكتشاف أنها من تعاني من "الصمم"، جعلها محط إهتمام ومتابعة إعلامية كبيرة.

نشأتها

ولدت يسرا اللوزي في 8 آب/أغسطس عام 1985، لأم سورية وأب مصري هو استاذ المسرح في الجامعة الأميركية المخرج المسرحي المعروف محمود اللوزي.

درست يسرا اللوزي في كلية العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة، ولكن حبها للفن جعلها تبدأ التمثيل من على مسرح الجامعة، تحت إشراف والدها حيث قدمت بعض الأعمال الغنائية المسرحية مثل "أوزة سخيف"، "سلطان معضلة"، "سليمان الحلبي"، و"القارئ".

مشوارها الفني

عام 2004 بدأت يسرا اللوزي مشوارها الفني وعُرفت من خلال فيلم "إسكندرية نيويورك"، من إخراج المخرج المصري الراحل ​يوسف شاهين​، وبعد غياب لأربع سنوات عادت في فيلم "قبلات مسروقة" مع ​أحمد عزمي​، ومن إخراج خالد الحجر وإيهاب عمرو.

وعام 2009 شاركت في مسلسل "خاص جداً" وقدمت فيلم "بالألوان الطبيعية" مع كريم قاسم وفرح يوسف، من إخراج أسامة فوزي.

عام 2010 شاركت يسرا اللوزي في مسلسل "لحظات حرجة" الجزء الثاني، ومسلسل "الجماعة" كما شاركت في فيلم "هيليوبولس" مع ​خالد أبو النجا​ و​هند صبري​، ومن إخراج أحمد عبد الله وعايدة الكاشف.

عام 2011 قدمت فيلم "المركب" من إخراج عثمان أبو لبن وفيلم "إذاعة حب" مع ​منة شلبي​ وشريف سلامة ومن إخراج أحمد سمير فرج، و"فيلم ميكروفون" مع خالد أبو النجا ومنة شلبي عن قصة مبنية علي حكايات الفنانين الحقيقية، ومن إخراج أحمد عبد الله.

عام 2012 شاركت يسرا اللوزي في مسلسل "الخطوط الحمراء" ومسلسل "فيرتيغو" ومسلسل "لحظات حرجة" الجزء الثالث، كما شاركت في فيلم "بنات العم" من إخراج أحمد سمير فرج وفيلم "ساعة ونص"، مع أحمد بدير و​سمية الخشاب​ ومن إخراج وائل إحسان.

ونذكر من أعمالها أيضاً عام 2013 فيلم "هاتولي راجل" ومسلسلي "آدم وجميلة" و"إمبراطورية مين"، عام 2014 مسلسلي "دهشة" و"صاحب السعادة"، عام 2015 مسلسلات "​تشيللو​"، "سندباد" و"لهفة"، عام 2016 فيلمي "حسن وبقلظ" و"الهرم الرابع".

في العام 2017 قدمت يسرا اللوزي عدداً من الأفلام والمسلسلات، نذكر منها أفلام "فين قلبي" و"ممنوع الإقتراب أو التصوير" ومسلسلات "الحلال"، "30 يوم" و"طاقة القدر".

عام 2018 قدمت مسلسلي "بالحجم العائلي" مع الممثل ​يحيى الفخراني​، الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني و"عائلة الحاج نعمان" الجزء الثاني، مع الممثل السوري ​تيم حسن​.

ومن ناحية أخرى كانت شاركت يسرا اللوزي كعضو في لجنة تحيكم برنامج "x-factor" عام 2013.

حياتها الخاصة

تزوجت يسرا اللوزي عام 2011 عندما كانت تبلغ الـ23 من العمر من شخص خارج الوسط الفني و أنجبت منه ابنتها الوحيدة (دليلة) عام 2014 وكان سبب تأخرها في الإنجاب هو رغبتها و زوجها لكي يستعدوا نفسيا وماديا لهذه الخطوة كما أنهما كانا مازالا صغار في السن.

مرض إبنتها

كانت المفاجأة الصادمة بالنسبة لـ يسرا اللوزي أن ابنتها دليلة كانت تعاني من مشكلة عدم السمع وهي في عامها الأول، مما اضطرت اللجوء لعلمية زرع قوقعة لابنتها، ثم بعدها خضعت لعدة جلسات للتخاطب.

وتحدثت يسرا اللوزي عن هذه التجربة الصعبة خلال إحدى المقابلات التلفزيونية، قائلةً إنها أصيبت بصدمة عندما اكتشفت مرض ابنتها، وتحولت حياتها إلى كوابيس لكنها تمالكت نفسها، وبعد ذلك قررت أن تواجه المرض، وبحثت عنه عبر الإنترنت.

وأضافت أنها أجرت عملية زرع قوقعة لابنتها، وبعدها تعافت وخضعت لجلسات تخاطب لاستكمال العلاج، وأوضحت أنها تعلمت لغة الإشارة لتتعامل مع ابنتها، وكان قلبها يتقطع من أجلها، لكن وجود أسرتها إلى جوارها ساعدها في تخطي الأزمة.

وفي نهاية كلامها أكدت أنها قررت أن تقف إلى جوار كل أم لديها طفل يعاني نفس المرض، وانضمت إلى حملة "اسمعني" لمساعدة كل أسرة.

جوائز وتكريمات

نالت يسرا اللوزي الكثير من الجوائز والتكريمات طيلة مسيرتها الفنية نذكر منها:

جائزة أفضل ممثلة في مهرجان روتردام الدولي عن فيلم "هليوبوليس".

جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فيلم "هليوبوليس".

جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الإسكندرية عن فيلم "هليوبوليس".

شهادة تقدير خاصة من مهرجان روتردام للفيلم العربي عن دورها في فيلم "بالالوان الطبيعية".

حصدت جائزة التانيت الذهبي عن فيلم "ميكروفون" في مهرجان قرطاج .

جائزة أفضل فيلم عربي عن فيلم "ميكروفون" في المسابقة العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

جائزة أفضل ممثلة عن فيلم قبلات مسروقة في مهرجان الإسكندرية.

جائزة خاصة عن فيلم هليوبوليس في مهرجان الإسكندرية.