خاص بالفيديو- حازم شريف و Ozan Koçer يجتمعان لتوضيح حقيقة "السرقة" و"ندم" تجمعهما بديو

ميرنا وليد - بيروت - بعدما أثار الفنان ​حازم شريف​ الجدل بين المتابعين بسبب تأديته أغنية "ندم" التي تعود للفنان التركي Ozan Koçer، عُقد مؤتمر صحفي لتوضيح العديد من النقاط حول هذا الموضوع.

وقد تبين أن الشركة المنتجة التي يمتلكها المنتج ومتعهد الحفلات ​عماد قانصو​ وهي "حفلات برودكشن" قد أخذت كامل حقوق الملكية للألحان من "ساسيم" في تركيا.

وقد حضر المؤتمر كل من المتعهد عماد قانصو، الفنان حازم شريف، الشاعر ​أحمد ماضي​، الفنان التركي Ozan Koçer، وبين الحضور كان الدكتور جمال فياض الّذي فاجأ الجميع بتصريحه حول هذا الموضوع.

لسنوات عديدة بحث قانصو عن فنان يتبنى أعماله، وفي ليلة من الليالي التي كان يتناول فيها العشاء مع فياض، سأله عن هذا الموضوع، ليرد عليه فياض طارحاً اسم حازم شريف.

ومن هنا بدأ المشوار، وأطلقا أغنية "ندم"، التي عاد الثنائي "حازم وأوزان" وأدّياها على طريقة الديو، وأسمعا الحضور القليل منها.

موقع "الفن" حضر هذا المؤتمر وعاد إليكم بهذا التقرير.