عزيز الخويلدي: ميريام فارس هي من عرفت الناس عليّ ولم اكن اعلم ان الشبه بيني وبين ملحم زين واضح جداً

ميرنا وليد - بيروت - رغم صغر سنه، استطاع الفنان التونسي ​عزيز الخويلدي​ ان يخترق ساحة الفن عبر صوته الجميل واحساسه المرهف. شبهه بالفنان ​ملحم زين​ اثار الجدل وجعله يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، اما عن علاقته الوطيدة بالفنانة ​ميريام فارس​ فقد كشف تفاصيلها في حديث خاص لموقع الفن.

فماذا قال عن مرضها؟ وكيف ساعدته هي بالانطلاق في عالم الغناء؟

بداية لمن لا يعرفك ... كيف تصف نفسك بكلمة واحدة؟

أصف نفسي بأنني طموح وليس هناك في قاموسي كلمة مستحيل، وكل شخص طموح يمكن ان يصل الى ما يريده.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يشبهونك بالفنان ملحم زين، كيف تنظر الى هذا التشبيه؟

اسمع هذا الأمر منذ ان كنت صغيرا وكانوا ينادونني في البيت بـ"ملحم"، فصرت ارى القواسم المشتركة بيننا، لكنني لم اكن اعلم ان الشبه ملموس لدى الناس الى هذه الدرجة، وتأكدت من الشبه عندما قابلت الفنان ملحم زين في حفل وسلمت عليه.

نلاحظ قربك من الفنانة ميريام فارس هل من صداقة تجمع بينكما؟ وماذا عن الديو الذي جمعكما على المسرح؟

منذ سنوات اطلقت ميريام فارس بريداً إلكترونياً لتشجيع المواهب وطلبت ارسال موهبة كل شخص عبره، عندها قلت لنفسي انني امتلك موهبتين، الاولى هي الغناء والثانية هي الكتابة، فأرسلت مقاطع غنائية بصوتي وارسلت ايضاً مقالات صحفية كتبتها. وبعد فترة جمعني اتصال بميريام، واول شيء فعلناه سويا هو الغناء ولم اكن اتوقع ان تعجب ميريام بصوتي لهذه الدرجة، ونصحتني بالمشاركة في برنامج للهواة خصوصاً بعد ان غنيت لها اغنية "غنيلي شوي شوي" لأم كلثوم.

في 2015 بعد طرحها ألبوم "أمان" شاركت ميريام متابعيها على حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو لي وانا اغني اغنية من ألبومها الجديد، ومنذ ذلك الوقت وانا ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي.

في 2017 جاءت ميريام الى تونس ودعتني الى حفلة، وفجأة طلبت مني الصعود الى المسرح وأن أغني معها ديو أغنيتها "شوف حالك عليي" مع العلم انها كانت المرة الاولى التي غنت فيها اغنيتها لايف بعد طرحها، وكانت خطوة رائعة ودعماً كبيراً منها لي، وأقدرها كثيرا لأننا لا نرى نجوماً يقومون بهذه الخطوة في ايامنا هذه. لن انسى هذه الخطوة لأن ميريام فارس هي اول من عرف الجمهور التونسي عليّ.

كيف ترد على منتقدي ميريام فارس الذين قالوا انها اخترعت أمر مرضها من اجل الشهرة؟

السؤال الاهم: هل ميريام فارس بحاجة الى كذبة من اجل الشهرة؟ وهذا السؤال هو نفسه الاجابة. اضافة الى ذلك يجب التنويه الى فكرة ان ميريام فارس ليست هي من قال انها مريضة بالسرطان، لا بل هي فقط اعتذرت من الجمهور ولم تحدد نوعية المرض، ولكن لانها مادة دسمة اصبحت مادة للاشاعات، فتضخمت الامور ككل مرة. وبصفتي المسؤول عن الصفحة الرسمية لنادي معجبي ميريام منذ اكثر من 6 سنوات، ولدي خبرة في هذا المجال، أعلم جيدا ان ميريام فارس مادة دسمة، حيث ان كل خبر انشره عنها يجلب آلاف القراء والمتابعين من العالم.

النقطة الثانية والاهم، لماذا ستقرر فنانة صف اول في فترة عطائها وازدهار اعمالها ان تتوقف عن العمل؟ هل يكون السبب هو البروباغندا؟ لا اعتقد ذلك، فميريام فارس ليست بحاجة الى ذلك بتاتاً.

من هي الفنانة التي تطمح للغناء معها؟

ميريام فارس من دون تفكير، فأنا غنيت معها مرتين في السابق، وكانت هناك كيمياء بيننا وتناغم بين اصواتنا.

من هو الفنان الذي تحب ان تكون مثله؟

اعتقد ان الجميع يتوقع مني ان اجيب بـ ملحم زين، وهذا الامر صحيح فهو فنان "بكبّر القلب" وأحب ستايله الغنائي وهو قريب من ستايلي.

من يدعم الفنان في تونس؟

هذه نقطة مهمة كثيرا ويجب التنويه بها، فانا اتمنى من الفنانين الكبار في تونس وخارجها ان ينتبهوا لمسألة دعم المواهب الجديدة، فخطوة صغيرة منهم قد تؤثر في مسيرة موهبة طامحة وشابة، فمثلا ميريام فارس فتحت المجال لدعم المواهب لأنها تعرف قدرتها في نشر ذلك.

تخصصت في الاعلام ولكن اين ترى مستقبلك؟ في الغناء او في الاعلام؟

الاعلام حلم الطفولة، ونحمل ذلك في العائلة، فوالدي معلق رياضي، ومنذ ان كنت صغيرا كنت ارافق والدي الى الاستوديوهات، وكنت اراقب اجواء التصوير والكتابة. أما موهبتي الغنائية فأحبها كثيرا، وسأعطي كل مجال حقه، وسنرى اين سأكون في المستقبل، الا ان الامر المحسوم برأيي هو انه لا يمكنني ان اتخلى عن الغناء.

لماذا لم تشارك في برامج هواة مثل "​ذا فويس​" او "​أراب آيدول​"؟

شاركت في كاستينغ لبرنامج مواهب لبناني وتم قبولي، لكنني خفت ان اضيع عاما دراسيا، خصوصاً انني كنت في صف البكالوريا، لذلك قررت التراجع عن التوقيع والذهاب الى لبنان من اجل المشاركة الفعلية. وهناك برنامج عربي يتواصل معي حاليا من اجل المشاركة فيه، واذا تلاءم وقت التصوير مع وقتي، أي ألا يكون في وقت الامتحانات، لانني هذه السنة اتخرج، فسأشارك به حتماً.

من هو الفنان الحكم الافضل برأيك في برامج الهواة؟

​شيرين عبد الوهاب​ و​صابر الرباعي​ هما الافضل بالنسبة لي.

في الختام، ماذا تقول لقراء موقع "الفن"؟

صراحة أحب موقعكم كثيراً، واتابعه لانه يتناول جميع الفنانين من جميع البلدان، كما انني أحب في موقع "الفن" مصداقيته في الاخبار، وهذا ما قد يغيب عن مواقع أخرى.