ليام باين عانى من أمراض في طفولته.. ويحب النساء الأكبر منه

ميرنا وليد - بيروت - ​ليام باين​ لمع إسمه مع فريق One Direction الذي ذاع صيته في العالم كله، وإستطاع ان يتحول من شاب عادي الى نجم غنائي، ترغب به كل الشابات، ويعشق صوته المراهقون والشباب.

من هو ليام باين؟

ولد ليام جيمس باين في 29 آب/أغسطس 1993، هو مغني ومؤلف أغاني، عرف شهرة واسعة كعضو في فرقة One Direction. وأول ظهور له على الشاشة كمغني، كان عندما خضع للاختبار من أجل برنامج المواهب التلفزيوني البريطاني The X Factor، في عام 2008. بعد ان تم إقصائه كمنفرد، تم إختباره مرة أخرى في عام 2010، وتم وضعه في مجموعة مع أربعة متسابقين آخرين، لتشكيل One Direction.

أصدر الفريق 5 ألبومات، وقد فاز بالعديد من الجوائز. عمل ليام باين مع منتجين آخرين تحت عنوان "Big Payno" و "Payno"، ليصنعوا ريمكس للأغاني من قبل فريقه والمغنية شيريل.

طفولته

ولد ليام باين في وولفرهامبتون ، غرب إنكلترا. والدته ممرضة ووالده مركب الالات، ولديه شقيقان.

ولد ليام باين في وقت مبكر ورافقه المرض في أول حياته، حتى سن الرابعة، وكان يقوم بإجراء فحوصات منتظمة في المستشفى، حيث خضع لـ32 حقنة عندما كان طفلاً.

كان ليام باين يشارك بشكل كبير في الألعاب الرياضية، وانضم إلى نادي ولفرهامبتون وبيليستون لألعاب القوى، وبعد أن أخفق في جعل الفريق الوطني الإنكليزي يتأهل الى دورة الألعاب الأولمبية، تم وضعه في قائمة الاحتياط.

عانى وليام باين من البلطجة من بعض الطلاب الأكبر سناً في المدرسة الثانوية، وأخذ دروس الملاكمة في عمر الـ11 عاماً. وأكمل دراسته وحصل على شهادة الثانوية العامة في مدرسة القديس بطرس، قبل أن ينتقل لدراسة تكنولوجيا الموسيقى في الجامعة.

كيف انتهت مسيرته في one direction؟

في 2015 اعلن زميل ليام باين في الفريق النجم زين مالك عن رحيل باين عن الفريق، وبعد فترة أعلن الفريق قرار الإبتعاد لفترة، إلا أن الأمر إتخذ طريقاً آخراً فشق كل عضو من الفريق طريقه الموسيقي الخاص، وأنتج أغنياته التي حققت نجاحاً كبيراً، وهكذا كان الأمر بالنسبة لليام باين، الذي أصدر البوماً خاصاً به وحقق إيرادات كثيرة.

ليام باين انقذ حياة صديقه ومعروف بشهامته

أنقذ ليام باين حياة أفضل صديق له آندي سامويل، بعد حريق عرضي في آب/أغسطس عام 2013. كما دافع باين عن نادلة عندما تصرف بعض أعضاء فريق توتينهام بشكل غير لائق معها في احد النوادي في لندن، وقد تم إختيار ليام باين في مجلة "Attiude Magazine" كأفضل رجل في العام 2015.

حياته العاطفية: يحب النساء الاكبر منه

بدأ ليام باين بمواعدة المغنية شيريل في عام 2016، وفي 22 آذار/مارس 2017 أنجبا طفلهما الأول. علاقتهما أثارت جدلاً واسعاً إذ أن شيريل كانت أكبر من ليام باين بـ10 سنوات، وكان عمره في ذلك الوقت 23 عاماً، فقط وصفت الصحافة علاقتهما بالمستحيلة لأن ليام باين ليس ناضجاً بما يكفي لكي يتحمل مسؤولية طفل في هذا العمر. علاقتهما لم تستمر إذ أعلن شيريل وباين أنهما أنهيا علاقتهما في تموز/يوليو عام 2018.

لكن يبدو أن ليام باين يحب مواعدة النساء اللواتي تكبره سناً، فقد رصدته عدسات الكاميرات وهو ​​​​​​​​​​​​​​يغازل نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان، التي تكبرهه بـ14 عاماً!

ثروة ليام باين

ذكرت تقارير صحافية أن جميع أعضاء فريق One Direction، تركوا الفريق مع ثروة تصل​​​​​​​ الى 50 مليون دولار لكل عضو، إلا ان التقارير لم تصدر بعد ان المردود المنفرد لهم، بعد أن إتخذ كل منهم طريقه لوحده في مجال الفن.