خاص "الفن"- دنيا سمير غانم تتابع تحضيرات مسلسلها وهذا ما تقوم به حالياًخاص الفن-هذا ما يتقاضاه تامر...

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن"، أن الفنانة المصرية دنيا ​سمير غانم​ تتابع تحضيرات مسلسلها الجديد أول بأول، وقد إتفقت مع منتج العمل على أن يكون العمل كوميدي، وهو اللون الذي تميّزت به دنيا درامياًز

ويواصل الكاتب ​أيمن وتار​ كتابة الحلقات والتي تقرأها دنيا حالياً، ومن المقرر أن يضم المسلسل أيضاً أغنيات تقدمها دنيا ضمن الأحداث، وحتى الآن لم تستقر بعد إن كان والدها الممثل المصري سمير غانم سيشاركها العمل، على غرار تجاربها السابقة أم سيظهر كضيف شرف.

من جهة أخرىن تواصل دنيا تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، بعد طرحها لألبومها الأول عبر "يوتيوب"، وهو بعوان "واحدة تانية خالص".