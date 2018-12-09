خاص الفن-هذا ما يتقاضاه تامر حسني في حفل شرم الشيخ

ميرنا وليد - بيروت - تعاقد الفنان تامر حسني مؤخرا على احياء حفل في مدينة شرم الشيخ وقد علمنا بأنه رفع أجره بفارق 20 ألف دولار عن العام الماضي واشترط الحصول على 100 ألف دولار نظير احياءه هذا الحفل.
وقد اتفق تامر حسني على ان يحصل على اجازة من تصوير فيلمه الجديد "نصب تذكاري" والذي بدأه قبل فترة ويشاركه بطولته زينة وعائشة بن أحمد .
من ناحية اخرى تم تكريم تامر حسني مؤخرا في حفل "نجم العرب" مع العديد من النجوم في مصر والوطن العربي وأقيم الحفل في احد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
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