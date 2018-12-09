خاص الفن- عايدة صبرا: "لا أطرق باب أحد لأتلقى عملاً"

ميرنا وليد - بيروت - صرّحت الممثلة ​عايدة صبرا​ لموقع الفن انها تركت البرنامج الكوميدي "​قدح وجم​"، نظرا لانشغالها وتفرغها للمسرحية، ووصفت تجربتها فيه بالغريبة، قائلة:" كل مرة كنت اتحدى نفسي ان اظهر شخصيات مختلفة"، مشيدة بالمخرج شربل خليل ، اما عن برنامجها التي كانت تجريه من خلال فيديوهات طريفة تطرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالت اوقفته حاليا نظرا لوجود عدّة ظروف.

وعن سؤالنا عن سبب قلة اعمالها التلفزيونية اجابت: "انا لا أطرق ابواب".

وتابعت ان هناك العديد من الممثلين الذكور الاوائل في لبنان الذي يقدمون اعمال جميلة من بينهم الممثل ​باسم مغنية​، اما عن الممثلات قالت صبرا انها تفضل الممثلات اللواتي لديهن باع طويل في المجال كالممثلة تقلا شمعون، الا انها ايضا احبّت الممثلة ​ماغي بو غصن​ في الكوميديا.

ووجهت عايدة صبرا رسالة لجميع الممثلين قائلة: "يجب عليكم ان تجتهدوا وتعملوا على انفسكم دائما، فالممثلين الأجانب دائما ما يجرون ورش العمل، مشيرة الى ان ورش العمل هذه موجودة في لبنان لكن قلّة من يأتون.