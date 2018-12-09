خاص الفن- عايدة صبرا: "لا أطرق باب أحد لأتلقى عملاً"

ميرنا وليد - بيروت - صرّحت الممثلة عايدة صبرا لموقع الفن انها تركت البرنامج الكوميدي "قدح وجم"، نظرا لانشغالها وتفرغها للمسرحية، ووصفت تجربتها فيه بالغريبة، قائلة:" كل مرة كنت اتحدى نفسي ان اظهر شخصيات مختلفة"، مشيدة بالمخرج شربل خليل ، اما عن برنامجها التي كانت تجريه من خلال فيديوهات طريفة تطرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالت اوقفته حاليا نظرا لوجود عدّة ظروف.
وعن سؤالنا عن سبب قلة اعمالها التلفزيونية اجابت: "انا لا أطرق ابواب".
وتابعت ان هناك العديد من الممثلين الذكور الاوائل في لبنان الذي يقدمون اعمال جميلة من بينهم الممثل باسم مغنية، اما عن الممثلات قالت صبرا انها تفضل الممثلات اللواتي لديهن باع طويل في المجال كالممثلة تقلا شمعون، الا انها ايضا احبّت الممثلة ماغي بو غصن في الكوميديا.
ووجهت عايدة صبرا رسالة لجميع الممثلين قائلة: "يجب عليكم ان تجتهدوا وتعملوا على انفسكم دائما، فالممثلين الأجانب دائما ما يجرون ورش العمل، مشيرة الى ان ورش العمل هذه موجودة في لبنان لكن قلّة من يأتون.
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