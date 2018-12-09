كيم كاردشيان تحتفل بعيد ميلاد نجلها بصورة.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كيم كاردشيان، بعيد ميلاد نجلها سانت، والذي يبلغ من العمر 3 أعوام، وذلك على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

النجمة العالمية البالغة من العمر 37 عاما، نشرت صورة لـ سانت على حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، والذي يصل عدد متابعيه لـ121 مليون متابع، وكتبت قائلة: كل عام وأنت بخير نجلي سانت.. لا بد لي من القيام بشيء خاص حقا يستحق أن يكون لك.. أحبك بقدر العالم.

ومن المعروف أن كيم كارداشيان لديها 3 أطفال هم نورث وسانت وشيكاغو من زوجها مغني الراب والمطرب العالمي كاني ويست.

وكانت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية المثيرة للجدل كيم كاردشيان وزوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست، قد حضرا عرض أزياء فرساتشي لمجموعة خريف وشتاء 2019 الذي أقيم في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأثنين 3 ديسمبر.

وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 37 عاماً، لهذه المناسبة ثوباً فضياً قصيراً من مجموعة فرساتشي، حيث بدت كيم مثيرة وجذابة باطلالتها التي لفتت الأنظار لها.

ويبدو أن النجمة العالمية بليك ليفلي البالغة من العمر 31 عاما، قد نافست النجمة كيم كاردشيان باطلالة فضية مثيرة وأنيقة من فرساتشي شبيهة باطلالة كيم.