أمير كرارة يتصدر البوستر الأول لـ«كلبش 3».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل “كلبش 3” البوستر الدعائي الأول للعمل، حيث ظهر أمير كرارة البطل الرئيسي للمسلسل بمفرده حاملًا عددا من الأسلحة.

ويواصل فريق عمل المسلسل تصوير مشاهدهم حاليًا، ومن المقرر أن يستمروا في التصوير على مدار الأسابيع القليلة القادمة.

ويشارك في الجزء الثالث من كلبش أمير كرارة، وهشام سليم، وأحمد العوضي، ومحمد على رزق، وعدد آخر من نجوم الجزء “٢”، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

وعلى جانب أخر، يواصل النجم أمير كرارة، تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم كازبلانكا، مع النجم التركي خالد أرغنچ، الملقب بالسلطان سليمان.

وتدور أحداث العمل في إطار الأكشن والتشويق وسوف يتم تصويره بين مصر ودولتين علي أعلي مستوي من التنفيذ بشكل لم يحدث من قبل في السنيما المصرية، كما تعاقدت الشركة المنتجة مع شركه لتنفيذ مشاهد الأكشن داخل وخارج مصر من فرنسا.

ويشارك في بطولة فيلم “كازابلانكا”، النجمة غادة عادل والنجم باسل خياط، والنجم عمرو عبدالجليل، والنجمة “دلال عبد العزيز والنجم المغربي محمد مفتاح والنجم محمود البزاوي والفنان الصاعد أحمد داش.