هاني شاكر يتألق في حفل غنائي كبير في مهرجان «مكناس» بالمغرب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري هاني شاكر، حفلًا غنائيًا كبيرًا مساء السبت 8 ديسمبر، في المغرب على هامش مشاركته في فعاليات مهرجان «مكناس» في دورته الثالثة.

هاني شاكر، نشر صور من الاحتفال عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، وظهر في بعضها وهو يحمل علم المغرب.

الفنان المصري، قدم خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه، منها «ياريتني، وكل ليلة، انتي لسه بتسألي، لو بتحب، وعلي الضحكاية، وسألتك»، وسط تفاعل كبير من الجمهور معه.

وكان هاني شاكر، قد قام برحلة سياحية في المغرب قبل الحفل برفقة صديقته حياة والتقط عدد من الصور التذكارية أمام بعض المعالم الأثرية بالمغرب.

كما تم استقباله بالورد من قبل رئيسة المهرجان السيدة أسماء خوجة، كما ارتدى للمرة الأولى الزي التقليدي المغربي.

من ناحية أخرى تعاقد الفنان هاني شاكر مع شركة «فيكتوري لينك»، الرائدة في مجال الديجيتال لكي تتولى مهمة توزيع أعماله في مصر والوطن العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يستعد خلال الأيام المقبلة لتسجيل أغنية جديدة وذلك بعد أن يعود من المغرب بعد مشاركته في مهرجان مكناس.