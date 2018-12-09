جينيفر لوبيز تزين شجرة الكريسماس على طريقتها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شاركت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز، متابعيها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “إنستجرام”، لحظات استعدادها لاحتفالات الكريسماس مع صديقها لاعب البيسبول العالمي السابق أليكس رودريجيز وأبنائها وأبنائه.

النجمة العالمية الشهيرة ظهرت في أحدى الصور و هي تساعد رودريجيز في تزين شجرة الكريسماس الضخمة الموجودة في منزلها بينما ظهر أليكس ردودريجيز، و هو يقف أعلى سلم حديدي صغير.

وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 49 عاما، قد ظهرت في صورة أخرى مع أبنائها وأبناء اليكس أثناء وضع الورود الحمراء بشكل عشوائي علي الشجرة.

وكان اليكس رودريجيز، لاعب البيسبول الأمريكي الشهير، قد قدم لحبيبته النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز، هدية مميزة، وغير تقليدية، وذلك بمناسبة الكريسماس، ليس لها فقط بل أيضاً للأسرة جميعاً، وهذا كما ورد بموقع Access.

وبعد تفكير طويل من لاعب البيسبول الشهير، وجد أن جينيفر لوبيز، لديها كل شىء وهى بالفعل لا تحتاج إلى أى شىء، فبدلاً من إهدائها هدية مادية قرر أن تكون شىء معنوى، حيث علم أن هناك عرض بمكان يبيع ملابس واكسسوارات بالتجزئة وهو أن كل دولار يدخل هذا المكان سيتبرع صاحب المكان بمليون جنيه أمامه كتبرع لجمعية ” Boys & Girls Clubs” وهى الجمعية التى تساهم فى مساعدة الأطفال التى تحتاج أى نوع من المساعدة سواء المعنوية أو المادية.