دينا تحتفل بعيد ميلاد والدتها وظهور نادر لنجلها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الراقصة والفنانة المصرية دينا بعيد ميلاد والدتها، وشاركت محبيها في صورة عبر حسابهاالشخصي على موقع «أنستجرام».

دينا خرجت في سهرة مع الأسرة، وظهرت مع نجلها الوحيد علي، وكانت معها والدتها، وعلقت وكتبت: «كل سنة وأنتي طيبة يا ماما ربنا يخليكي لينا وعقبال ما تجوزي علي وتفرحي بأولاده».

وضمت الصورة امرأة أخرى توقع الجمهور أن تكون شقيقة دينا، ولكن لم تذكر الفنانة اي شيء عنها في تعليقها.

جمهور الراقصة دينا هنأها بمناسبة عيد ميلاد والدتها، ولاحظ الشبه الكبير بينها وبين والدتها، وكذلك بينها وبين نجلها.

الفنانة المصرية كانت واحدة من ضمن حضور مهرجان القاهرة السينمائي، مع عدد من الفنانين، وتألقت من خلال فستان ذهبي لامع، وبدت وكأنها أجرت عملية تجميل في أنفها لتصغيره.

دينا شاركت في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «نسر الصعيد»، مع الفنان سيد رجب، محمد رمضان، وسوسن بدر، وحققت النجاح قبل ذلك من خلال دورها في مسلسل «الطوفان»، مع أحمد زاهر وروجينا وفتحي عبدالوهاب ووفاء عامر وماجد المصري.