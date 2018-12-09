شيرين عبدالوهاب في جولة تسوق مع زوجها بالكويت.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
بعد أن انتهت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب من مهمتها الفنية بإحياء حفل في دولة الكويت، فكرت في الشيء الذي تعشقه كل امرأة وهو «التسوق».
شيرين عبدالوهاب شاركت محبيها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور لها وهي في عدد من المحلات التجارية بهدف التسوق، وعلقت قائلة: «الكويت، التسوق».
الفنانة ظهرت في الصورة برفقة زوجها الفنان الشاب حسام حبيب، وكان برفقتها أيضا عدد من الأصدقاء، وبالفعل شيرين لم تنسى نصيب ابنتيها من جملة مشترياتها.
وكانت شيرين نوهت عن حفلها في دولة الكويت يوم 7 من شهر ديسمبر، وحضر الحفل جمهور كبير، والذي استقبلها بحفاوة كبيرة، وقدمت الفنانة عدد كبير من أغنياتها، وسط تفاعل الجمهور.
المطربة المصرية بكت خلال الحفل، وذلك لأنها تذكرت والدها الراحل، وقالت لجمهورها إنها رأته في الحلم، وتمالكت نفسها لتستكمل الحفل.
يٌذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب كان آخر ألبوماتها الغنائية هو «نساي»، والذي حقق نجاحا كبيرا وهنأتها عليه عدد من صديقاتها بالوسط الفني ومنهم أصالة ونوال الزغبي.
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