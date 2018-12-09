شروط المحكمة لإطلاق سراح سعد لمجرد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت السلطات الفرنسية سراح الفنان المغربي سعد لمجرد بشكل مؤقت، بعد أن قام بدفع كفالة مالية، وذلك مع استمرار التحقيقات الجارية.

كشف موقع “فرانس 24” أن محكمة الاستئناف قررت إطلاق سراح لمجرد بعدة شروط، أولها دفع كفالة مالية ضخمة قدرت بـ 75 ألف يورو.

كما فرضت المحكمة على لمجرد عدم مغادة منزله مع تسليم جواز سفره إلى السلطات الفرنسية، وكتابته تعهد بعدم مغادرة باريس تحت أي ظرف، كما عليه أن يزور مركز الشرطة مرة أسبوعياً لحين النطق بالحكم.

وفي أول ظهور له بعد إطلاق سراحه، نشر أحد أصدقاء الفنان المغربي صورة لسعد وهو يحتفل بخروجه من السجن مع مجموعة من أصدقائه.

وكانت مصادر مقربة من الفنان المغربي قد أكدت أنه تم إطلاق سراح لمجرد مؤقتًا، مساء الأربعاء 5 ديسمبر، وذلك بقرار من قاضي الحريات والاحتجاز الفرنسي، في تهمة اغتصابه لفتاة فرنسية في التاسعة والعشرين من عمرها.

يذكر أن الفنان المغربي سعد لمجرد كان قد حصل على حكم بالبراءة في قضية اتهامه الأولى باغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول.

التقارير أكدت أن الفنان المغربي ستتم محاكمته فقط بتهمة العنف والاعتداء الجنسى عن نفس القضية فى 2019، وذلك حسبما أكد أحد اقاربه.

فيما لا يزال لمجرد يواجه تهمة الاغتصاب للفتاة الثانية التي اتهمته بالاعتداء عليها في شهر أغسطس الماضي، حيث تستمر التحقيقات على الرغم من إطلاق سراحه.