الفنان اللبناني جو رعد يؤدي العُمرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أدى الفنان اللبناني جو رعد، مناسك العمرة، ونشر صورة له بزي الإحرام عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر».

جو رعد، علق على الصورة قائلًا: «طلبت من ربي زيارة بيت الله الحرام وقبل دعوتي واستقبلني أحلى استقبال وكان لي نصيب بلمس الحجر الأسود ودعيت الكم والي ولكل اللي بحبوني».

وأضاف: «ادعوا انو الله يتقبل دعواتي بشكر ربي ثم امي لدعتلي من قلبها ولسمو الاميرة البندري بنت سلطان ال السعود لكرمها».

الفنان اللبناني، شن مؤخرًا هجومًا حادًا على الموزع الموسيقي هادي شرارة، بعد التصريحات التي أطلقها الأخير ضده، وأنه قرر أغلاق الباب في وجه جو رعد في حال طرقه.

جو رعد عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، قائلًا: «هادي شرارة اللي بيتو من قزاز ما بيرمي الناس بحجارة انت بتعرف اذا بدي رد بوجعك ما تجرب تستدرجني».

وأضاف: «بابك المصدي لا دقيتلو ولا رح دقو.. أصلا قلي شو أخر أغنية ناجحة عملتها يا فاشل؟ يلا انبسط حكيت فيك».

مقدّم البرنامج حاول قراءة التغريدة على الهواء، إلا أنّ هادي اعترض، طالبًا عدم منح الفرصة للحمقى أن يكونوا مشهورين، واستدرك قائلاً: «لا أقصده هو قد أكون أنا أحمقاًا ولا أستحق الظهور على الشاشة».