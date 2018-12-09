الفنان الكويتي بدر الشعيبي يرزق بمولود جديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

رزق الفنان الكويتي بدر الشعيبي بمولودة جديدة صباح الأحد 9 ديسمبر، وزف هذا الخبر السعيد لجمهوره على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنان الكويتي نشر صورة له وهو يحمل مولودته، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام، وكشف عن اسم مولودته، حيث أطلق عليها اسم “فردوس” وهو نفس اسم والدته الراحلة.

بدر قال: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات في نفس السنة راحت الغالية فردوس وجاتلي الغالية فردوس بدر الشعيبي عسى ربي يرزقني برها ويخليها لي ولأمها ولأختها حور.. الحمد لله”.

وكانت والدة الفنان الكويتي بدر الشعيبي قد توفيت صباح الثلاثاء 3 يوليو، وذلك بعد صراع مع المرض.

وأعلن الشعيبي هذا الخبر الحزين لجمهوره، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، حيث نشر صورة لوالدته الراحلة، ونعاها بكلمات مؤثرة، بقوله: “ان لله وانا اليه راجعون .. انتقلت الي رحمة الله والدتي فردوس سالم خليل الراشد .. ادعووولها الله يرحمج ياحبيبتيييييي هديتي حيلي والله اللهم لا اعتراض”.

وبعد أقل من شهر فجع الفنان الكويتي بوفاة والده نبيل صالح الشعيبي، صباح الأربعاء 25 يوليو، ونعاه بقوله: ” انا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى أبوي نبيل صالح الشعيبي.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. اللهم لا اعتراض.. الله يرحمك”.