رزان مغربي: هذا كان أجمل حلم وأعظم إنجاز حققته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكدت الفنانة اللبنانية رزان مغربي أنها حريصة على أن تكون حياتها سعيدة ومستقرة باستمرار، مشددة على طرد أي مصدر من مصادر الطاقة السلبية.

رزان امرأة نهارية، وتعشق الاستيقاظ مبكراً، وعن تفاصيل روتينها اليومي قالت: «أبدأ يومي من الساعة السادسة صباحاً، وأحرص على ممارسة الرياضة، وأعشق التنزه في الأماكن المفتوحة، كما أميل إلى تمضية معظم ساعات اليوم لوحدي، أشاهد التلفاز أو اقرأ رواية ممتعة أو أستمع الى الأغاني وأرقص، فأنا أحب هذا الأسلوب في الحياة، لأنه مريح وغير مزعج».

أما أجمل يوم في حياة رزان، فكشفت عنه قائلة: «يوم 7 نيسان/أبريل 2014 هو الأجمل على الإطلاق، لأنه شهد ولادة ابني رام، فتحقيق حلم الأمومة كان أجمل حلم وأعظم إنجاز، وتفاصيل هذا اليوم لا يمكن أن أنساها».

علاقة رزان بالرياضة قوية جداً، ففي الوقت الذي أكدت فيه أن رشاقتها أمر وراثي في أسرتها، أوضحت أنها تمارس الرياضة طول اليوم تقريباً، موضحة ذلك في حوارها لمجلة لها- حيث قالت: «أمارس الرياضة طوال اليوم تقريباً، من خلال عدم استخدام المصعد الكهربائي والصعود على السلالم، وأيضاً حمل ابني رام، إضافة إلى أنني لا أستخدم السيارة إلا في الأمور الطارئة، فأنا أميل إلى المشي، كما أن منزلي مليء بالأجهزة الرياضية».

«الكذب» أكثر عيب لا يمكن لرزان مغربي أن تتحمله في معاملاتها، أما «العصبية» فهي أكثر عيب في شخصيتها.

من ناحية أخرى، تشارك رزان مغربي حالياً، الإعلامي المصري مهيب، تقديم برنامج رياضي بعنوان «اللعيب» عبر شاشة mbc مصر.