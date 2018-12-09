شيري عادل توجه رسالة لجمهورها من لندن.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية شيري عادل إلى العاصمة البريطانية لندن، وشاركت جمهورها في صورة لها من هناك.

شيري نشرت صورة عبر حسابها الشخصي عبر موقع «أنستجرام»، وبدت بوجه مشرق مبتسم يغازله الشمس، وقالت: «عندما تنظر خلفك لا تهتم كما كنت في السابق فأنت حتما فعلت شيء جيد».

الصورة التي نشرتها شيري حصدت عدد كبير من اللايكات والتعليقات من قبل جمهورها الذي يشتاق لأي ظهور لها، خاصة وأن الفنانة أصبحت أقل نشاطا على مواقع التواصل منذ زواجها من الداهية معز مسعود.

شيري عادل ابتعدت عن الأضواء منذ زواجها من معز مسعود، وانتشار شائعة طلاقهما، وكما أن البعض قال إن شيري تخطط لاعتزال الفن في القريب العاجل.

الفنانة المصرية من المقرر أن تقوم بمشاركة الفنان أكرم حسني بطولة مسلسل «اسمه إيه»، ولكن لم يتم الانتهاء إلا من كتابة 10 حلقات فقط.

شيري عادل أعلن خبر زواجها من معز مسعود في شهر يوليو الماضي، ولكن تم زواجهما قبل ذلك بأشهر، وبدأت قصة حبهما أثناء تصوير مسلسل «السهام المارقة»، واتهم البعض شيري بالتسبب في طلاق معز لزوجته، ولكنه قال إن الطلاق تم قبل زواجه منها.