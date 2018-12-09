رانيا يوسف تتجاوز أزمة فستانها بحفل what happens .. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تجاهلت الفنانة المصرية رانيا يوسف الأزمة الأخيرة التي حدثت لها بسبب فستانها الفاضح الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40.

رانيا حضرت مع عدد كبير من الفنانين حفل what happens «نجم العرب»، والذي حضره عدد كبير من النجوم في مصر ومنهم تامر حسني، محمد هنيدي، خالد سليم، منة شلبي، وهشام سليم.

وظهرت رانيا خلال الحفل الذي تم تكريمها من خلاله مع عدد من النجوم وهي ترتدي فستان أسود محتشم، يشبه إلى حد كبير الفستان الذي ظهرت به مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه «الحكاية»، وجلست على طاولة بجوار الفنان خالد سليم وعلي ربيع.

يذكر أن فستان رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة في دورته الـ40 أثار الجدل حوله وتسبب لها في الكثير من الأزمات وصلت لحد التحقيق معها في النيابة العامة.

رانيا تم إخلاء سبيلها من النيابة، وذلك بعد أن أكدت على حسن نيتها، وذكرت الفنانة أنها لم تكن تقصد إثارة الراي العام، وأنها مشهورة ولا تحتاج إلى جذب الانتباه، مؤكدة أن بطانة الفستان ارتفعت لأعلى مما سبب جدلا واسعا.