حفيد محرم فؤاد فنان شاب.. تعرف عليه بالصور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر مؤخرًا على الساحة الفنية الفنان الشاب البلجيكي تامينو، حفيد افنان المصري الراحل محرم فؤاد، من زوجته اللبنانية.

تامينو يبلغ من العمر 22 عامًا، وقد ورث موهبة جده الغنائية ولكنه اختار اللغة الإنجليزية لتقديم أغانيه وليس الألمانية أو الفرنسية حيت أنه تربى في بلجيكا.

وقال في تصريحات صحفية عن جده الراحل: «للأسف توفى جدي عندما كنت في الخامسة من عمري ولذا فإنني حقيقةً لا أتذكره.. لديّ ألبوماته الغنائية وغالبًا ما أستمع إليها عندما أكون في المنزل».

وأضاف: «أحب على وجه الخصوص التسجيلات الحية له الحفلات، لأنه عندها يمكنك أن تستمع الى صوته الاستثنائي، الذي يتميز بقوة صوتية وكثافة موسيقية عالية.. أنا فخور جداً به».

وقدم تامينو، عدد من الأغاني واختار فرقة مكونة من اللاجئيين العراقيين والسوريين، وأكد أن هذا القرار كان متعمدًا أن يتم تسجيل بعض الأغاني مع أوركسترا عربية من أجل تأكيد معانيها.. فصوت الموسيقى هنا جميلٌ جداً وقد أضاف أعضاء الفرقة المزيد من الجمال إليه.

كما أشار إلى أنه خطط لإقامة حفلات في لبنان، والمغرب، ولكن مصر بالنسبة له هي خطوة كبيرة بسبب جده ورغبته في أن يكون على أتم استعداد للأداء هناك وهذا يتطلب الكثير من العمل.