ساندي تنشر صور حديثة لنجلها الوحيد في عيد ميلاده الأول.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت المطربة الشابة ساندي بعيد ميلاد نجلها راين كتانة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ساندي شاركت محبيها في صور حديثة لها مع نجلها بمناسبة عيد ميلاده الأول، وعلقت عبر حسابها الشخصي، وكتب: «قلب ماما كل سنة وانت في حضني وحب عمري يا أحلى حاجة حصلت لي من يوم ما اتولدت فرحتي اللي بجد ربنا يجعلك سند لي ولبابا».

المطربة المصرية أضافت: «وربنا يقدرنا نخليك أسعد واحد في الدنيا وأجدع واحن راجل للي تستاهلك كل سنة وانت في ضهري كل سنة وانت حبيبي ابني راين كتانة».

جمهور المطربة ساندي تغزل في جمال طفلها، وتمنى له الصحة، وهنأها بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده من خلال عدد من التعليقات.

ساندي أنجبت طفلها راين في ديسمبر عام 2017، واستطاعت الفنانة أن تستعيد رشاقتها في وقت قياسي، وكانت المطربة احتفلت بزفافها في مايو 2015 من المخرج حازم كتانة.

وكانت ساندي، قد انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم «عيش حياتك»، والذي يشارك في بطولته الفيلم سامح حسين، سامية الطرابلسي، ومحمد نور، وميدو عادل، ومحمود البزاوي، وأحمد التهامي، وعلاء مرسي، ومن تأليف وسام حامد، وإخراج تامر بسيوني.