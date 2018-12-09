يسرا اللوزي تستعيد ذكريات فيلم «إسكندرية نيويورك».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

بعد مرور 15 عاما على الفيلم، شعرت الفنانة المصرية يسرا اللوزي بالحنين لذكرياتها مع كبار النجوم أثناء تصوير فيلم «إسكندرية نيويورك».

يسرا نشرت صورة لها من كواليس الفيلم عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعلقت وكتبت: «أول يوم تصوير في فيلم إسكندرية نيويورك مع الأستاذ يوسف شاهين، 25 يناير 2003، احتفلنا بعيد ميلاد الأستاذ وبأول يوم تصوير كانت أيام حلوة».

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور يسرا، والذي لاحظ التغير الكبير في شكلها خلال 15 عام، رغم أنها مازالت تحتفظ بجمالها، كما شملت الصورة الفنانة يسرا وراقص الباليه أحمد يحيى.

فيلم «إسكندرية نيويورك»، تم إنتاجه عام 2004، وكتبه يوسف شاهين وخالد يوسف، ومن بطولة يسرا، محمود حميدة، لبلبة، ماجدة الخطيب، هالة صدقي، نيللي كريم، أحمد يحيى، وهو الفيلم الرابع الذي يتناول جزء من حياة الراحل يومسف شاهين بعد «إسكندرية ليه، وحدوتة مصر، إسكندرية كمان وكمان».

يسرا اللوزي شاركت في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «بالحجم العائلي»، مع يحيى الفخراني وميرفت أمين.