ناهد السباعي في سهرة مع طليق الفنانة نيللي كريم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يبدو أن طلاق الفنانة المصرية ناهد السباعي لم يؤثر على حياتها كثيرا، فهو الأفضل في هذا العام كما قالت، حيث مازالت تستمتع مع الأصدقاء.

ناهد تواجدت في صور نشرها دكتور التغذية هاني أبو النجا، طليق الفنانة نيللي كريم، من سهرة خاصة، ضمت الفنان خالد سليم، ولم يذكر هاني إن كانوا في مصر أو في الخارج.

الفنانة المصرية ظهرت في واحدة من اللقطات وهي تحتضن شاب، بينما رأى الجمهور أن السهرة من ملهى ليلي، وتساءلوا عن سبب تواجد ناهد السباعي مع طليق نيللي كريم، وإن كانت هناك أي صلة بينهما.

نيللي كريم انفصلت عن هاني أبو النجا منذ 3 سنوات، وذلك بعد إنجاب ابنتيها سيلينا وكندة، وأكدت نيللي أن حياتها معه كانت في سجن، بينما اتهمها هاني بالتقصير في حق ابنتيها.

يُذكر أن ناهد السباعي تواجدت مؤخرا في حفل مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40، وتم عرض فيلمها الأخير «جريمة الإيموبيليا» خلال المهرجان.

ناهد انفصلت عن زوجها السابق محمد عبدربه بعد عقد قرانهما، وذلك في ليلة الزفاف، حيث ألغت كل شيء، وبعثت رسالة لكل المدعوين تخبرهم بأن الزفاف قد تم إلغائه.