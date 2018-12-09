الفنانة الكويتية حلا نورة توضح سبب إدعاءها موت والدتها.. وتفاصيل الأزمة مع زوجة والدها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة الكويتية حلا نورة، حالة جدل واسعة خلال الفترة الماضية بعد إعلانها خبر وفاة والدتها وهي على قيد الحياة.

حلا نورة، كشفت السر في ذلك للمرة الأولى خلال لقائها في برنامج «كشف حساب»، مع الإعلامية الكويتية مي العيدان، والمذاع عبر قناة «سكوب»، إن سبب الإعلان هو وصول خبر من أحد أقارب الوالدة في فلسطين يشير إلى وفاتها.

وأضافت، أن التواصل بينها وبين والدته كان منقطعًا، وأن الأخيرة تخلت عنها حين كانت في عمر الـ3 سنوات، و أنها لا تعرف عنها أي معلومات، واعتقدت أنها ماتت حين كانت في سن الـ8 سنوات، إلى أن تم إعلام الأسرة حينها بأنها لا تزال على قيد الحياة.

كما أكدت أن الأم تواصلت مع العائلة حين كانت هي بعمر الـ15 سنة، وأن والدها كان يرفض الرد عليها، وفاجأت المتابعين بالقول إنها شعرت بالفرح بعد ظهور والدتها في الفيديو لتنفي خبر موتها.

وكشفت أنها حاولت بعد 4 أيام التواصل معها عبر تطبيق «واتساب» من دون أن تلقى أي إجابة، و أن أمها سخرت منها على «إنستجرام» معتبرة أن ابنتها اعترفت بجريمتها، وأوضحت أنها تعرضت للظلم والتعنيف من قبل خالتها التي أصبحت زوجة أبيها بعد غياب والدتها.