ميريام كلينك تسب متابعيها على «إنستجرام».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت عارضة الأزياء والمغنية اللبنانية ميريام كلينك، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة حديثة لها وهي تضع غطاء على شعرها.

صورة ميريام كلينك، حصدت العديد من التعليقات التي تساءلت عن سر الحجاب الذي تضعه على رأسه.

ميريام، ردت على تساؤلات متابعيها قائلة: «هاي منشفة يا بهايم، عم نشف شعري.. دغري فوتولي الدين. بلي تستركن شو هبل».

كما قامت بحذف التعليقات وإلغاء خاصية التعليق على الصور، وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها الجدل بغطاء رأسها، حيث ظهرت في صورة العام الماضي وهي تضع على رأسها برقع من الزي الخليجي.

عارضة الأزياء المثيرة للجدل، علقت على الصورة قائلة: «الأميرة مريم من الخليج».

وكانت ميريام كلينك، قد أثارت حالة جدل واسعة في الأوساط اللبنانية العام الماضي بعد فيديو كليب أغنيتها الجديدة «جول» مع الفنان جاد خليفة والذي تم تصنيفها بالإباحية لمشاهدها الجريئة وللتعري فيها.

وقد قرر وزير العدل سليم جريصاتي منع عرض الكليب وسحبه من التداول على وسائل الاعلام المرئية والتواصل الاجتماعي تحت طائلة تغريم المخالف مبلغاً وقدره 50 مليون ليرة.