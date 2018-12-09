حسين الجسمي يشدو للمرة الثانية في دبي أوبرا

يعود النجم الاماراتي حسين الجسمي ليشدو للمرة الثانية بصوته المميز على مسرح دبي أوبرا وليمتع جمهوره يوم الخميس الواقع في 27 كانون الاول/ديسمبر الجاري.

الليلة ستكون طربية مميزة حيث سيتنقل “الجسمي” بين اغانيه القديمة والحديثة ليمتع الجمهور بليلة استثنائية.

وكان حسين الجسمي قد افتتح في اول اكتوبر 2016 أولى الحفلات العربية في أوبرا دبي وقدّم حينها حفلة وصفت بالرائعة وتكللت بالنجاح الكبير.

نذكر ان آخر اعمال “الجسمي” اغنية بعنوان “اجا الليل” طرحها على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب. كلمات ضياء الميالي، الحان علي صابر، توزيع ومكس وماستر عثمان عبود، اضافة الى اغنية بعنوان “شفتك” من اشعار د. مانع بن سعيد العتيبه، الحان الحساس، توزيع ومكس وماستر حسام كامل.