المنتج صادق الصبّاح يتوسط ابطال مسلسل “خمسة ونص”

اجتمع ابطال مسلسل “خمسة ونص” يوم امس السبت في بيروت حيث ضم اللقاء كل من الممثلين السوريين قصي خولي ومعتصم النهار، والممثلة اللبنانية نادين ن. نجيم والمخرج اللبناني فيليب اسمر ومنتج المسلسل صادق الصباح صاحب شركة صباح للاعلام، اضافة الى آخرين وذلك لأجل وضع اللمسات على العمل الرمضاني “خمسة ونص”.

وشارك ابطال العمل رواد مواقع التواصل بمجموعة من الصور من اجواء اللقاء الذي جمعهم في بيروت.

مسلسل “خمسة ونص” سيبدأ تصويره قريباً حيث كان رئيس شركة الصبّاح للاعلام المنتج صادق الصبّاح قد كشف في وقت سابق عن حدث مهم في العمل وهو عبارة عن قصة حب مستحيلة بين نادين نجيم وقصي خولي.