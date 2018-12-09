شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تتعاون مع الأخوين إلهامى وأدهم دهيمة فى أغنية من ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة أصالة مع الأخوين الموزعين إلهامى وأدهم دهيمة، فى أغنية جديدة من أغانى ألبومها الجديد الذى تعمل على الانتهاء من تسجيل أغنياته، والأغنية من كلمات إسلام مصطفى وألحان أميرة عامر.

من ناحية أخرى، طرحت أصالة مؤخارً أغنية "الحقيقة"، والتى تخطت 4 ونصف مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان وليد سعد.

يذكر أن الموزع إلهامى دهيمة يعد واحدا من أهم الموزعين الشباب حاليا، وله العديد من النجاحات الفنية مع النجوم مثل إليسا التى تعاون معها فى "عشت وشفت" وتعاون مع سامو زين فى "أمير العشاق"، وتعاون مع تامر حسنى وحسين الجسمى، وتعاون محمد الشرنوبى فى أغنية جديدة "النفسية".