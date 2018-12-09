شكرا لقرائتكم خبر عن "المسرح التونسى واللامركزية" عنوان أولى ندوات أيام قرطاج المسرحية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

من ضمن برنامج الندوات الفكرية بمهرجان أيام قرطاج المسرحية هناك ندوة اليوم وهى أولى الندوات تحت عنوان "المسرح التونسى واللامركزية" ويديرها محمد مسعود إدريس والندوة تبدأ اليوم تستكمل نقاشها غدا أيضا بنزل الأفريكا.

ويشارك فى الندوة عددا كبيرا من المسرحيين من تونس ومن جميع الدول العربية ليقدم كل منهم شهادته فى المسرح التونسى ومدى ما وصل إليه وأهم التجارب والمراحل التى يمر بها هذا المسرح والتيارات الجديدة التى ظهرت فى هذا المسرح .

خلال فترة مهرجان أيام قرطاج المسرحية سيكون المسرحيون والجمهور على موعد مع 4 ندوات فكرية كل منها تحمل عناوين مهمة للمهتمين بالمسرح العربى ومن ضمن العناوين التى سيتم مناقشتها " الممثل والركح ف المسرح ما بعد الدرامى" ويدير تلك الندوة الدكتور محمد المديونى وندوة أخرى عنوانها "الكتابة المسرحية اليوم وتحولاتها ورهاناتها فى الدرامى وما بعد الدرامى"، وغيرها من العناوين التى يناقشها المسرحيون العرب والأفارقة .