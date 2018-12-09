شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف بطل مسلسل Narcos: Mexico قال إيه عن الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور وقت كاف من طرح الموسم الرابع من سلسلة المسلسل الدراما Narcos والذى جاء بعنوان Narcos: Mexico، كشفت بطل العمل الدرامى دييجو لونا عن بعض ملامح الموسم الخامس والجديد من السلسلة المقرر عرضه العام المقبل عبر شبكة قنوات نتفليكس.



جانب من احداث المسلسل

وعلق لونا على الموسم الرابع فى حديثة لمجلة " variety"، قائلاً "لقد كنت أسافر حول العالم للترويج للموسم الرابع، وأدركت أن العرض كان هو من يروج لي لضخامته وشعبيته الجارفة حول العالم، ذهبنا إلى الفلبين ومومباي والكثير من الدول الأوروبية لكن تفاجئت ان العرض منتشر بشكل كبير حول العالم"

وأضاف لونا، أن الموسم الرابع هو استعداد للموسم القادم الذى سيشمل الكثير من الاحداث التى تتعلق بقصة جوادالاجارا كارتل وما يحدث في المكسيك من عمليات تهريب الكوكايين، بالتوازي مع القصة التي دارت المواسم الماضية من المسلسل فى الجانب الآخر الذى جسد حياة بابلو اسكوباروا".

وتابع بطل العمل الدرامى الشهير، أنه يأمل أن تصل فكرة أحداث المسلسل للناس ويدركون التكلفة الحقيقة للحرب على المخدرات، وكيف تؤثر على اقتصاد المكسيك، لقد كان أكثر من نصف مليون شخص قتلوا في الحرب على المخدرات".



الموسم الجديد

ويجسد لونا جوادالاجارا كارتل، وهو زعيم حقيقي للمخدرات مؤسس اتحاد الكارتيل المكسيكي في مطلع الثمانينات، الذى كان من أهم سبل نقل الهيروين والماريجونا الى كولومبيا أثناء سيطرة اسكوباروا، وسرعان ما فقد الاتحاد سيطرتهم فى نهاية الثمانينات عقب القبض على أمير تجارة الكوكايين في المكسيك، مايكل أنجيل فيلكس جالاردو.

المواسم الأولى من المسلسل دارت حول قصة حياة "بابلو اسكوبارو" صاحب أكبر إمبراطورية لتجارة الهيروين فى كولومبيا، وصراعه مع الدولة الكولومبية والأمريكية فى مطلع سبعينيات القرن الماضى، وجهوده الدموية التى قام بها لإلغاء اتفاقية تسليم المجرمين ومحاكمتهم فى أمريكا، ومن المقرر أن يستكمل الموسم الجديد من المسلسل قصة حياة تجار مخدرات جدد فى المكسيك.